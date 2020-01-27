Иранcьки военные скрывали атаку на украинский самолет даже от своего президента - NYT

В издании восстановили хронологию событий в течение первых дней после аварии самолета и пришли к следующим выводам: "Три дня иранские военные чиновники знали, что они сбили украинский самолет, тогда как правительство делало ложные заявления, отрицая любую свою ответственность".

Так, по их хронологии, когда офицер из корпуса стражей Исламской революции (КСИР) увидел самолет, у него были секунды чтобы отреагировать, и он пытался связаться с командным центром, чтобы получить разрешение на открытие огня, но тщетно.

"Поэтому он открыл огонь. Потом еще раз. Самолет, оказался украинским и перевозил 176 человек на борту, разбился и взорвался. За считанные минуты командиры КСИР поняли, что они сделали. И с этого момента они начали все скрывать", - пишут в NYT.

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Согласно их информации, глава ВКС (военно-космических сил - ред.) КСИР Амир-Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет. Он сообщил о происшествии коллегам, в том числе представителям армии Ирана.

"Целыми днями военные отказывались сообщить, что произошло даже президенту Рухани, правительство которого публично отрицало, что самолет был сбит. Когда они наконец сказали ему, он поставил им ультиматум: признаться в содеяном или он уйдет в отставку. Только тогда, через 72 часа, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи приказал правительству признать свою роковую ошибку", - говорится в сообщении.

Так, Хаджизаде заявил позже, что его подразделения просили чиновников в Тегеране закрыть воздушное пространство Ирана, однако безрезультатно.

Отмечается, что иранские чиновники опасались, что закрытие аэропорта создаст массовую панику, а также неизбежную войну с США.

"Военные также надеялись, что присутствие пассажирских самолетов может служить сдерживающим фактором против американской атаки на аэропорт или военную базу, фактически превращая самолеты в "человеческий щит", - отмечают в расследовании.

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На момент происшествия, Хаджизаде уже позвонили, а он, в свою очередь, позвонил главнокомандующему армии генерал-майору Абдулрахиму Мусави, который также является начальником центрального командования ПВО, начальнику штаба Вооруженных Сил генерал-майору Мохаммаду Багери и заместителю главнокомандующего КСИР генерал-майору Хоссейну Саламе.

"Военные руководители создали секретный следственный комитет, который и изучал все данные... Но они все еще не сообщили президенту, другим чиновникам или общественности", - пишут в издании.

Отмечается, что только в пятницу Рухани рассказали всю правду.

Как сообщалось в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады). 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.

Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.