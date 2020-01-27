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Іранcькі військові приховували атаку на український літак навіть від свого президента – NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Іранські військові, які підпорядковуються аятолі Алі Хаменеї, три дні приховували від президента Ірану Хассана Рухані збиття українського літака МАУ в небі біля Тегерану в ніч на 8 січня. Про це пише у своєму розслідуванні The New York Times, передає УНН.

Іранcькі військові приховували атаку на український літак навіть від свого президента – NYT

У виданні відновили хронологію подій протягом перших днів після аварії літака і дійшли таких висновків: "Протягом трьох днів іранські військові чиновники знали, що вони збили український літак, тоді як уряд робив помилкові заяви, заперечуючи будь-яку свою відповідальність".

Так, за їхньою хронологією, коли офіцер з корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) побачив літак, у нього були секунди щоб відреагувати, тож він намагався зв’язатися з командним центром, щоб отримати дозвіл на відкриття вогню, проте марно.

"Тож він відкрив вогонь. Потім ще раз. Літак, що виявився українським і перевозив 176 людей на борту, розбився та вибухнув. За лічені хвилини командири КВІРу зрозуміли, що вони зробили. І з цього моменту вони почали все приховувати", - пишуть у NYT.

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Згідно з їхньою інформацією, голова ВКС (військово-космічних сил - ред.) КВІР Амір-Алі Хаджізаде став першим високопоставленим військовим, який дізнався про атаку на український літак. Він повідомив про подію колегам, у тому числі представникам армії Ірану.

"Цілими днями військові відмовлялися повідомити, що сталось навіть президенту Хассану Рухані, уряд якого публічно заперечував, що літак було збито. Коли вони нарешті сказали йому, він поставив їм ультиматум: зізнатись або він піде у відставку. Тільки тоді, через 72 години, верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї наказав уряду визнати свою фатальну помилку", - йдеться у повідомленні.

Так, Хаджізаде заявив пізніше, що його підрозділи просили чиновників у Тегерані закрити повітряний простір Ірану, проте безрезультатно.

Зазначається, що іранські чиновники побоювалися, що закриття аеропорту створить масову паніку, а також неминучу війну зі США.

"Військові також сподівалися, що присутність пасажирських літаків може слугувати стримуючим фактором проти американської атаки на аеропорт або військову базу, фактично перетворюючи літаки "людський щит", - зазначають у розслідуванні.

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На момент події, Хаджізаде вже зателефонували, а він, у свою чергу, зателефонував головнокомандувачу армії генерал-майору Абдулрахіму Мусаві, який також є начальником центрального командування ППО, начальнику штабу Збройних Сил генерал-майору Мохаммаду Багері та заступнику головнокомандувача КВІРу генерал-майору Хоссейну Саламі.

"Військові керівники створили секретний слідчий комітет, який і вивчав усі дані… Але вони все ще не повідомили президента, інших чиновників чи громадськість", - пишуть у виданні.

Зазначається, що лише у п’ятницю Рухані розповіли усю правду.

Як повідомлялось в УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади). 9 членів екіпажу, а також 2 пасажирів були громадянами України.

Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

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