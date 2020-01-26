В Ірані заявили, що не мають намірів віддавати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. "Чорні скриньки" українського пасажирського літака Boeing-737, який розбився під Тегераном залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території. Про це, як повідомило в неділю іранське агентство Tasnim, інформує УНН.
"Бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території", - заявив член парламентського комітету з розвитку іранського меджлісу Фараджулла Раджабов.
За його словами, "вивченням інформації, що знаходиться в "чорних скриньках", займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку".
"Наша (іранська - ред.) політика полягає в тому, щоб "чорні скриньки" залишилися тут (в Ірані - ред.) і тут же були розшифровані", - зазначив Раджабов.
Раніше в Ірані вже робили заяви, що "чорні скриньки" літака МАУ мають залишитися у них. Також Іран попросив у США і Францію допомоги з розшифровкою "чорних скриньок" літака МАУ.
Як повідомлялось в УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.