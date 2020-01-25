МЗС Ірану: людина, яка збила український літак - знаходиться у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Людина, дії якого призвели до того, що іранськими ЗС 8 січня був помилково збитий український літак, знаходиться у в’язниці. Про це заявив в суботу глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає УНН.
“Людина, яка помилково збив в Ірані український літак, сьогодні перебуває у в’язниці”, — цитує його агентство ISNA.
При цьому міністр порівняв цей інцидент з катастрофою іранського пасажирського літака, збитого помилково ЗС США в 1988 році. “Вашингтон досі офіційно не вибачився за цей випадок. І навіть офіцер, причетний до цієї атаки, отримав медаль”, — сказав Заріф.
Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” 8 січня зазнав катастрофи через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Загинули 176 осіб: громадяни Афганістану, Німеччини, Ірану, Канади та України, а також піддані Великої Британії і Швеції. Генеральний штаб Збройних сил Ірану 11 січня поширив заяву, в якій визнав, що літак був збитий розрахунком протиповітряної оборони столичного регіону. За словами командувача Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) генерала Аміра Алі Хаджизаде, система розпізнавання помилково прийняла лайнер за крилату ракету.
Варто нагадати, що Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що був збитий 8 січня у небі над Тегераном, після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну.
Додамо, продовження розслідування катастрофи українського літака в Ірані необхідно, оскільки в цій справі залишаються неясні моменти, вважає керівник і духовний лідер ісламської республіки Алі Хаменеї. З відповідною заявою він виступив в п’ятницю, 17 січня.