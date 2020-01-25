МИД Ирана: человек, сбивший украинский самолет - находится в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Человек, действия которого привели к тому, что иранскими ВС 8 января был ошибочно сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает УНН.
“Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме”, — цитирует его агентство ISNA.
При этом министр сравнил этот инцидент с катастрофой иранского пассажирского самолета, сбитого по ошибке ВС США в 1988 году. “Вашингтон до сих пор официально не извинился за этот случай. И даже офицер, причастный к этой атаке, получил медаль”, — сказал Зариф.
Boeing 737 компании “Международные авиалинии Украины” 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.
Стоит напомнить, что Иран примет окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, который был сбит 8 января в небе над Тегераном, после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.
Добавим, продолжение расследования катастрофы украинского самолета в Иране необходимо, поскольку в этом деле остаются неясные моменты, считает руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу, 17 января.