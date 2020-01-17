Духовний лідер Ірану: в катастрофі українського літака є неясні моменти

“В інциденті з літаком є неясні моменти, які потрібно розслідувати, і (необхідно) запобігти подібним випадкам у майбутньому”, — сказав він. Промову Хаменеї транслювало державне телебачення.

Він додав, що “загибель іранців і представників інших країн — дуже гіркий інцидент”. “Катастрофа літака стала подією, яка буквально спалила моє серце”, — зазначив духовний лідер.

Додамо, що Тегеран вважає свою роботу над розслідуванням катастрофи українського літака вичерпною, в зв’язку з чим висловив здивування фактом проведення зустрічі представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України в Лондоні з того самого питання. Про це заявив в п’ятницю офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.