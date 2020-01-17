Іран вважає вичерпною свою роботу над розслідуванням катастрофи українського Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Тегеран вважає свою роботу над розслідуванням катастрофи українського літака вичерпною, в зв’язку з чим висловив здивування фактом проведення зустрічі представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України в Лондоні з того самого питання. Про це заявив в п’ятницю офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, передає УНН з посиланням на IRNA.
“Ми здивовані деякими заявами, а також фактом проведення цієї зустрічі”, — цитує його прес-служба МЗС Ірану. Мусаві додав, що “Тегеран налагодив конструктивну і далекосяжних співпрацю з відправленими (в Іран) делегаціями від цих країн”.
За його словами, “процес опізнання тіл загиблих майже завершено, а розслідування триває за участю всіх сторін”. “Така співпраця різних організацій нашої країни триватиме відповідно до законів і існуючих норм”, — зазначив представник МЗС.
У четвер в Лондоні відбулася зустріч представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України, присвячена катастрофі українського літака в Тегерані. Учасники вимагали проведення повного і незалежного розслідування, визнання Іраном повної відповідальності за інцидент і виплати Тегераном компенсацій жертвам трагедії.
Додамо, наступного тижня в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана.