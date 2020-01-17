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В Україну приїде представник уряду Ірану з роз’ясненнями щодо авіакатастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Наступного тижня в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

В Україну приїде представник уряду Ірану з роз’ясненнями щодо авіакатастрофи

"Найближчим часом, на початку наступного тижня в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітись", - повідомив Пристайко.

Він також зазначив, що напередодні поговорив з іранським міністром, станом на сьогодні, з його слів, Україна має повну взаємодію з Іраном.

"Разом з тим, створені механізми спільної роботи групи з кримінального розслідування. Також в ООН створена група, яка спільно розглядає можливості посилення міжнародного тиску на Іран. Усі механізми у нас в руках, для того, щоб тиснути і отримати не тільки вибачення, але і все, включаючи компенсації нашим громадянам", - додав очільник МЗС.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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