В Україну приїде представник уряду Ірану з роз’ясненнями щодо авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Наступного тижня в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Найближчим часом, на початку наступного тижня в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітись", - повідомив Пристайко.
Він також зазначив, що напередодні поговорив з іранським міністром, станом на сьогодні, з його слів, Україна має повну взаємодію з Іраном.
"Разом з тим, створені механізми спільної роботи групи з кримінального розслідування. Також в ООН створена група, яка спільно розглядає можливості посилення міжнародного тиску на Іран. Усі механізми у нас в руках, для того, щоб тиснути і отримати не тільки вибачення, але і все, включаючи компенсації нашим громадянам", - додав очільник МЗС.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.