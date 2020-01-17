В Украину приедет представитель правительства Ирана с разъяснениями по авиакатастрофе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На следующей неделе в Украину приедет официальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями относительно авиакатастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"В ближайшее время, в начале следующей недели в Украину приедет официальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться", - сообщил Пристайко.
Он также отметил, что накануне побеседовал с иранским министром, на сегодня, по его словам, Украина имеет полное взаимодействие с Ираном.
"Вместе с тем, созданы механизмы совместной работы группы по уголовному расследованию. Также в ООН создана группа, которая совместно рассматривает возможности усиления международного давления на Иран. Все механизмы у нас в руках, для того, чтобы давить и получить не только извинения, но и все, включая компенсации нашим гражданам", - добавил глава МИД.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.