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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Иран считает исчерпывающей свою работу по расследованию катастрофы украинского Boeing

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Тегеран считает свою работу над расследованием катастрофы украинского самолета исчерпывающей, в связи с чем выразил удивление фактом проведения встречи представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины в Лондоне по тому же вопросу. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает УНН со ссылкой на IRNA.

Иран считает исчерпывающей свою работу по расследованию катастрофы украинского Boeing

“Мы удивлены некоторым заявлениями, а также фактом проведения этой встречи”, — цитирует его пресс-служба МИД Ирана. Мусави добавил, что “Тегеран наладил конструктивное и далекоидущее сотрудничество с отправленными (в Иран) делегациями от этих стран”.

По его словам, “процесс опознания тел погибших почти завершен, а расследование продолжается при участии всех сторон”. “Такое сотрудничество различных организаций нашей страны будет продолжаться в соответствии с законами и существующими нормами”, — отметил представитель МИД.

В четверг в Лондоне состоялась встреча представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, посвященная катастрофе украинского самолета в Тегеране. Участники потребовали проведения полного и независимого расследования, признания Ираном полной ответственности за инцидент и выплаты Тегераном компенсаций жертвам трагедии.

Добавим, на следующей неделе в Украину приедет официальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями относительно авиакатастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана.

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