Духовный лидер Ирана: в катастрофе украинского самолета есть неясные моменты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Продолжение расследования крушения украинского самолета в Иране необходимо, поскольку в этом деле остаются неясные моменты, считает руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу, пишет УНН.
“В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и (необходимо) предотвратить подобные случаи в будущем”, — сказал он. Речь Хаменеи транслировало государственное телевидение.
Он добавил, что “гибель иранцев и представителей других стран — очень горький инцидент”. “Катастрофа самолета стала событием, которое буквально сожгло мое сердце”, — отметил духовный лидер.
Добавим, что Тегеран считает свою работу по расследованию катастрофы украинского самолета исчерпывающей, в связи с чем выразил удивление фактом проведения встречи представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины в Лондоне по тому же вопросу. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.