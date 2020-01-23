Стало відомо, коли Іран ухвалить рішення щодо передачі "чорних скриньок" Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що був збитий 8 січня у небі над Тегераном, після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну. Про це повідомив спеціальний представник президента Республіки Іран Мохаммад Есламі під час зустрічі із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.
Як повідомили у пресслужбі, 23 січня Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи стосовно питання роботи експертної групи.
Під час зустрічі Данілов наголосив на особливій важливості питання отримання Україною “чорних скриньок”, відзначили у РНБО.
“Своєю чергою, іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції іа Додатку 13 до неї”, — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що секретар РНБО України наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження “чорних скриньок”.
Як повідомили у РНБО, у рамках розслідування катастрофи українського літака Боїнг 737-800 UR-PSR в середу, 21 січня, до Києва прибули представники Організації цивільної авіації (САО) Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування Ісламської Республіки Іран (ІРІ).
Також до роботи експертної групи долучилися фахівці Канади та Франції.
22 січня експерти мали можливість ознайомитися з технічними можливостями зчитування інформації з бортових засобів реєстрації польотної інформації — так званих “чорних скриньок” — Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства “Дискові системи”.
Цього ж дня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді, на якій обговорювалося питання подальшої взаємодії України та Ірану щодо розслідування авіакатастрофи українського літака. У зустрічі взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Іран Сергій Бурдиляк.
Нагадаємо, 21 січня Іран попросив у США і Францію допомоги з розшифровкою "чорних скриньок" літака МАУ.
Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.