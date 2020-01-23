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Стало відомо, коли Іран ухвалить рішення щодо передачі "чорних скриньок" Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Іран ухвалить остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації літака МАУ, що був збитий 8 січня у небі над Тегераном, після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну. Про це повідомив спеціальний представник президента Республіки Іран Мохаммад Есламі під час зустрічі із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.

Стало відомо, коли Іран ухвалить рішення щодо передачі "чорних скриньок" Україні

Як повідомили у пресслужбі, 23 січня Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи стосовно питання роботи експертної групи.

Під час зустрічі Данілов наголосив на особливій важливості питання отримання Україною “чорних скриньок”, відзначили у РНБО.

“Своєю чергою, іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції іа Додатку 13 до неї”, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що секретар РНБО України наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження “чорних скриньок”.

Як повідомили у РНБО, у рамках розслідування катастрофи українського літака Боїнг 737-800 UR-PSR в середу, 21 січня, до Києва прибули представники Організації цивільної авіації (САО) Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування Ісламської Республіки Іран (ІРІ).

Також до роботи експертної групи долучилися фахівці Канади та Франції.

22 січня експерти мали можливість ознайомитися з технічними можливостями зчитування інформації з бортових засобів реєстрації польотної інформації — так званих “чорних скриньок” — Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства “Дискові системи”.

Цього ж дня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді, на якій обговорювалося питання подальшої взаємодії України та Ірану щодо розслідування авіакатастрофи українського літака. У зустрічі взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Іран Сергій Бурдиляк.

Нагадаємо, 21 січня Іран попросив у США і Францію допомоги з розшифровкою "чорних скриньок" літака МАУ.

Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

Українські Національні Новини

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