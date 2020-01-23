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Стало известно, когда Иран примет решение о передаче "черных ящиков" Украине

Киев • УНН

 • 17710 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Иран примет окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, который был сбит 8 января в небе над Тегераном, после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину. Об этом сообщил специальный представитель президента Республики Иран Мохаммад Эслами во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

Стало известно, когда Иран примет решение о передаче "черных ящиков" Украине

Как сообщили в пресс-службе, 23 января Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы.

Во время встречи Данилов отметил особую важность вопроса получения Украиной "черных ящиков", отметили в СНБО.

"В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции иа Приложении 13 к ней", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что секретарь СНБО Украины отметил полную техническую готовность Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования "черных ящиков".

Как сообщили в СНБО, в рамках расследования катастрофы украинского самолета Боинг 737-800 UR-PSR в среду, 21 января, в Киев прибыли представители Организации гражданской авиации (САО) Ирана во главе с уполномоченным по расследованию Исламской Республики Иран (ИРИ).

Также к работе экспертной группы присоединились специалисты Канады и Франции.

22 января эксперты имели возможность ознакомиться с техническими возможностями считывания информации с бортовых средств регистрации полетной информации - так называемых "черных ящиков" - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы".

В этот же день Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради, на которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы украинского самолета. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Исламской Республике Иран Сергей Бурдиляк.

Напомним, 21 января Иран попросил у США и Францию помощи с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ.

Как сообщалось в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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