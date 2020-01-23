Стало известно, когда Иран примет решение о передаче "черных ящиков" Украине

КИЕВ. 23 января. УНН. Иран примет окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, который был сбит 8 января в небе над Тегераном, после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину. Об этом сообщил специальный представитель президента Республики Иран Мохаммад Эслами во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.