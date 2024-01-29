Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

Иран в воскресенье, 28 января, впервые успешно запустил в космос одновременно три спутника. для вывода аппаратов на орбиту Земли была успешно применена иранская ракета Simorgh, испытания которой в прошлом испытывали многочисленные неудачи. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA, пишет УНН.

Детали

Спутники "Махда" и два наноспутника впервые одновременно были выведены в космос.

Махда является одним из легких спутников Иранского института космических исследований для тестирования разработанных спутниковых подсистем. Основная задача спутника Махда - проверить точность работы ракеты-носителя "Симург" при многократном выведении космического груза на низкую околоземную орбиту, а также оценить эффективность некоторых новых разработок и надежность отечественных технологий в космосе.

"Симург" - двухступенчатая жидкостнотопливная ракета-носитель, созданная министерством обороны Ирана.

Напомним

20 января Иран успешно запустил в космос спутник Soraya. Спутник был выведен на орбиту высотой 750 км ракетой Gayem-100, что стало 10-м запуском спутника во времена правления президента Ибрагима Раиси.https://unn.ua/news/iran-zaiavyv-pro-zapusk-u-kosmos-suputnyka-soraia

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