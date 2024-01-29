Іран вперше одночасно запустив у космос три супутники

Іран у неділю, 28 січня, вперше успішно запустив у космос одночасно три супутники. для виведення апаратів на орбіту Землі було успішно застосовано іранську ракету Simorgh, випробування якої в минулому зазнавали численних невдач. Про це повідомляє державне інформаційне агентство IRNA, пише УНН.

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Супутники "Махда" та два наносупутники вперше одночасно були виведені в космос.

Махда є одним із легких супутників Іранського інституту космічних досліджень для тестування розроблених супутникових підсистем. Основне завдання супутника Махда – перевірити точність роботи ракети-носія "Сімург" при багаторазовому виведенні космічного вантажу на низьку навколоземну орбіту, а також оцінити ефективність деяких нових розробок та надійність вітчизняних технологій у космосі.

"Сімург" – двоступенева рідиннопаливна ракета-носій, створена міністерством оборони Ірану.

Нагадаємо

20 січня Іран успішно запустив у космос супутник Soraya. Супутник було виведено на орбіту висотою 750 км ракетою Gayem-100, що стало 10-м запуском супутника за часів правління президента Ібрагіма Раїсі.https://unn.ua/news/iran-zaiavyv-pro-zapusk-u-kosmos-suputnyka-soraia

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