Иран будет поставлять запчасти и будет ремонтировать российские самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Иран и россия подписали соглашение, предусматривающее поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание бортов. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирана, пишет УНН.
Детали
Соглашение было подписано во время визита в Иран заместителя министра транспорта россии, имя которого не называется. Представитель рф встретился с руководителем Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.
Утверждается, что меморандум о взаимопонимании (MoU) предполагает, что авиакомпаниям двух стран разрешается выполнять грузовые рейсы без ограничений по вместимости.
Кроме того, россия будет получать произведенные в Иране детали и оборудование для самолетов, а иранские специалисты будут обслуживать российские лайнеры.
Также стороны договорились об увеличении количества рейсов между россией и Ираном до 35 в неделю.
Дополнение
18 июля россия предложила Ирану заключить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.
В Белом доме заявляли, что россия обращается к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины. Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и пока ничего конкретного в этой сфере не произошло.
В то же время, иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что россия на украинской территории воюет с НАТО, чем поддерживает россию в войне против Украины.
Украинская сторона призвала Иран воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать агрессию россии против Украины.