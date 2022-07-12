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росія просить Іран надати їй бойові безпілотники для війни в Україні

росія просить Іран надати їй бойові безпілотники для війни в Україні

Київ • УНН

 • 325351 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. росія звертається до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. Про це повідомив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, пише УНН з посиланням на AP.

Цитата

"Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА — ред.), у тому числі ті, що здатні нести зброю, у прискорений термін", — сказав радник Білого дому.

Деталі

Салліван заявив, що за інформацією Сполучених Штатів, Іран готується вчити російські війська використовувати безпілотники вже цього місяця. Окрім того, додав він, це є доказом того, що потужні бомбардування росією України, які змусили її закріпити успіхи на сході країни в останні тижні, "обійшлися ціною підтримки її власної зброї".

За словами Саллівана, поки невідомо, чи Іран вже доставив які-небудь з безпілотників росії. Іранські безпілотники використовували повстанці-хусити в Ємені для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню, зазначив радник Білого дому.

Як зазначив військовий аналітик з аналітичного центру CNA Семюель Бендетт, вибір рф Тегерану для постачання безпілотників є "логічним", оскільки Іран "протягом останніх 20 років або більше удосконалює свої бойові безпілотники". Він зауважив, ці БПЛА можуть бути "дуже ефективними" для ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та іншій критичній інфраструктурі.

Доповнення

російська авіація вже два з половиною місяці не заходить у зону дії ППО України.

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