Авіація рф вже 2,5 місяці не заходить у зону дії української ППО

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"Уже треба казати два з половиною місяці, тому що ситуація в принципі залишається такою ж, тому що ворогу немає зараз потреби. Він бачить, що тоді поніс втрати і зараз змінює тактику своєї авіації – це ми всі бачимо крилаті ракети, які літають, зокрема і вже більш радянського виробництва. Тобто, ми розуміємо що, ймовірно, запаси все ж таки тануть", - сказав Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ не відкидає варіанту, що росіяни економлять.

"Тому тактика застосування авіації противником залишається вже протягом 2,5 місяців такою як була – вони діють за межами України, не входять в зону нашої протиповітряної оборони – звичайно, вони не хочуть буи збитими", – пояснив Ігнат.

Він зауважив, що лише на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення, працюють і ворожі гелікоптери, і ударна авіація, яка завдає ударів у безпосередній близькості до бойових дій.

Так само працює українська ударна авіація – бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту.

Нагадаємо

За останньою інформацією Генштабу, з початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів, а також 1641 ворожих танків, 217 літаків та 188 гелікоптерів.