Авиация рф уже 2,5 месяца не заходит в зону действия украинской ПВО

Цитата

"Уже нужно говорить два с половиной месяца, потому что ситуация в принципе остается такой же, потому что врагу нет сейчас необходимости. Он видит, что тогда понес потери и сейчас меняет тактику своей авиации – это мы все видим крылатые ракеты, которые летают, в том числе и уже более советского производства. То есть мы понимаем, что, вероятно, запасы все же тают", - сказал Игнат.

Детали

Спикер Воздушных сил ВСУ не исключает варианта, что россияне экономят.

"Поэтому тактика применения авиации противником остается уже в течение 2,5 месяцев такой как была – они действуют за пределами Украины, не входят в зону нашей противовоздушной обороны – конечно, они не хотят быть сбитыми", – объяснил Игнат.

Он отметил, что только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения, работают и вражеские вертолеты, и ударная авиация, наносящая удары в непосредственной близости к боевым действиям.

Также работает украинская ударная авиация – бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта.

Напомним

По последней информации Генштаба, с начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов, а также 1641 вражеских танков, 217 самолетов и 188 вертолетов.