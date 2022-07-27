Іран постачатиме запчастини та ремонтуватиме російські літаки

Деталі

Угода була підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту рф, ім'я якого не називається. Представник рф зустрівся з керівником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.

Стверджується, що меморандум про взаєморозуміння (MoU) передбачає, що авіакомпаніям двох країн дозволяється виконувати вантажні рейси без обмежень місткості.

Окрім того, росія отримуватиме вироблені в Ірані деталі та обладнання для літаків, а іранські фахівці обслуговуватимуть російські лайнери.

Також сторони домовилися про збільшення кількості рейсів між рф та Іраном до 35 на тиждень.

Доповнення

18 липня росія запропонувала Ірану укласти договір про всеосяжну стратегічну співпрацю.

У Білому домі заявляли, що росія звертається до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. Міністерство закордонних справ Ірану відповіло Білому дому на заяви про продаж росії безпілотників для війни в Україні, вказавши, що Тегеран співпрацював із москвою ще до війни і поки що нічого конкретного у цій сфері не сталося.

Водночас, іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що росія на українській території воює з НАТО, чим підтримує росію у війні проти України.

Українська сторона закликала Іран утримуватися від заяв чи кроків, які підживлюватимуть агресію росії проти України.