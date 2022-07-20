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Иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что Россия на украинской территории воюет с НАТО и поддерживает войну против Украины

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что Россия на украинской территории воюет с НАТО и поддерживает войну против Украины

Киев • УНН

 • 3238001 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что Россия на украинской территории воюет с НАТО, чем поддерживает РФ в войне против Украины. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA, передает УНН.

Детали

Лидер на встрече, отмечая мировые события, которые показали, что Иран и Россия взаимно нужны друг другу, отметил, что между двумя странами существует многочисленные соглашения в области газа и нефти, которые нужно реализовать.

Хаменеи также заявил, что Запад воюет против "сильной России" и назвал НАТО опасной организацией.

Цитата

«Если дорога будет открыта для НАТО, то она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы (россия - ред.) не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма», - заявил он.

По его словам, в настоящее время США слабее, чем раньше и они должны быть изгнаны из сирийского региона восточного Евфрата.

Напомним

Российский диктатор владимир путин на встрече в Тегеране с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что благодаря помощи Турции удалось «продвинуться вперед» в вопросе вывоза украинского зерна.

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