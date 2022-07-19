Переговори Ердогана і путіна: диктатор заявив про прогрес у питанні вивезення українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Російський диктатор володимир путін на зустрічі в Тегерані з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що завдяки допомозі Туреччини вдалося «просунутися вперед» у питанні вивезення українського зерна. Заяву диктатора цитують російські ЗМІ, пише УНН.
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“Я хочу вам подякувати за ваші посередницькі зусилля, за надання турецького майданчика для переговорів щодо проблем продовольчого характеру, проблем вивезення зерна через Чорне море. За вашого посередництва ми просунулися вперед. Не всі питання, щоправда, ще вирішені, але те, що рух є, вже добре”, — заявив путін.
Додамо
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у понеділок, що узгоджено план та загальні принципи перевезення українського зерна морем, чергова зустріч можлива цього тижня.
Зазначимо, що 13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.
В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.