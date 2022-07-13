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Генсек ООН за підсумками переговорів у Стамбулі не бачить перспектив мирної угоди між Україною та рф

Генсек ООН за підсумками переговорів у Стамбулі не бачить перспектив мирної угоди між Україною та рф

Київ • УНН

 • 217886 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. За підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано. Про це заявив на брифінгу за підсумками переговорів Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я думаю, що ми не можемо переоцінити важливість цієї угоди», - заявив Гутерріш, маючи на увазі сьогоднішню домовленість між сторонами.

Деталі

За його словами, сьогоднішня угода є надзвичайно актуальним кроком щодо вирішення продовольчої кризи разом з тими зусиллями, які ООН робить щодо доступу українського продовольства та добрив на світові ринки.

«Але не бачу негайної перспективи мирної угоди. Я думаю, що в будь-якому випадку це продемонструвало, що сторони здатні вести конструктивний діалог, і це, звісно, ​​дуже гарна новина. Але для досягнення миру нам доведеться пройти ще довгий шлях», - додав він.

Нагадаємо

Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.

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