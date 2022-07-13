Генсек ООН за підсумками переговорів у Стамбулі не бачить перспектив мирної угоди між Україною та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано. Про це заявив на брифінгу за підсумками переговорів Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, передає кореспондент УНН.
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«Я думаю, що ми не можемо переоцінити важливість цієї угоди», - заявив Гутерріш, маючи на увазі сьогоднішню домовленість між сторонами.
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За його словами, сьогоднішня угода є надзвичайно актуальним кроком щодо вирішення продовольчої кризи разом з тими зусиллями, які ООН робить щодо доступу українського продовольства та добрив на світові ринки.
«Але не бачу негайної перспективи мирної угоди. Я думаю, що в будь-якому випадку це продемонструвало, що сторони здатні вести конструктивний діалог, і це, звісно, дуже гарна новина. Але для досягнення миру нам доведеться пройти ще довгий шлях», - додав він.
Нагадаємо
Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.
Доповнення
росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.