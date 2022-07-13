Генсек ООН по итогам переговоров в Стамбуле не видит перспективы мирного соглашения между Украиной и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле о возобновлении экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано. Об этом заявил на брифинге по итогам переговоров Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает корреспондент УНН.
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«Я думаю, что мы не можем переоценить важность этого соглашения», - заявил Гутерриш, подразумевая сегодняшнюю договоренность между сторонами.
Детали
По его словам, сегодняшнее соглашение является чрезвычайно актуальным шагом в отношении решения продовольственного кризиса вместе с теми усилиями, которые ООН предпринимает в отношении доступа украинского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
«Но я не вижу немедленной перспективы мирного соглашения. Я думаю, что в любом случае это продемонстрировало, что стороны способны вести конструктивный диалог, и это, конечно, очень хорошая новость. Но для достижения мира нам предстоит пройти еще долгий путь», - добавил он.
Напомним
Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.
Дополнение
россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.
По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.
Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.