В Стамбуле завершились четырехсторонние «зерновые» переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Четырехсторонние переговоры между Украиной, ООН, Турцией и рф о возобновлении экспорта из Черноморских портов завершились в Стамбуле. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, пишет УНН.
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«В павильоне "Календер" завершилась четырехсторонняя встреча между военными делегациями министерств обороны Турции, российской федерации и Украины и делегацией Организации Объединенных Наций по вопросам безопасной отгрузки морским путем зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах», - сказано в сообщении.
Напомним
Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.
Дополнение
россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.
По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.
Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.