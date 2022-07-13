В Стамбулі завершилися чотиристоронні «зернові» переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Чотиристоронні переговори між Україною, ООН, Туреччиною та росією про відновлення експорту з Чорноморських портів завершилися у Стамбулі. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини, пише УНН.
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«У павільйоні "Календер" завершилася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегацією Організації Об'єднаних Націй з питань безпечного відвантаження морським шляхом зерна та продовольства, які очікують в українських портах», - сказано у повідомленні.
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Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.
Доповнення
росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, обсяг може до осені сягнути 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
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