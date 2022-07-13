В Стамбулі завершилися чотиристоронні «зернові» переговори

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«У павільйоні "Календер" завершилася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегацією Організації Об'єднаних Націй з питань безпечного відвантаження морським шляхом зерна та продовольства, які очікують в українських портах», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, обсяг може до осені сягнути 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.