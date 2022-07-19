Переговоры Эрдогана и путина: диктатор заявил о прогрессе в вопросе вывоза украинского зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Российский диктатор владимир путин на встрече в Тегеране с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что благодаря помощи Турции удалось «продвинуться вперед» в вопросе вывоза украинского зерна. Заявление диктатора цитируют российские СМИ, пишет УНН.
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“Я хочу вас поблагодарить за ваши посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо”, — заявил путин.
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что согласован план и общие принципы перевозки украинского зерна по морю, очередная встреча вероятна на этой неделе.
Обозначим, что 13 июля в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.
В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.