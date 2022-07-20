Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО і підтримує війну проти України

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Лідер на зустрічі, наголошуючи на світових подіях, які показали, що Іран і Росія взаємно потрібні одна одній, зазначив, що між двома країнами існує численні угоди в галузі газу та нафти, які треба реалізувати.

Хаменеї також заявив, що Захід воює проти "сильної Росії" та назвав НАТО небезпечною організацією.

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«Якщо дорога буде відкрита для НАТО, то вона не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму», - заявив він.

За його словами, в цей час США слабші ніж раніше і вони мають бути вигнані із сирійського регіону східного Євфрату.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін на зустрічі в Тегерані з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що завдяки допомозі Туреччини вдалося «просунутися вперед» у питанні вивезення українського зерна.