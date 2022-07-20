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Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО і підтримує війну проти України

Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО і підтримує війну проти України

Київ • УНН

 • 3238006 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО, чим підтримує РФ у війні проти України. Про це повідомляє державне інформагентство Ірану IRNA, передає УНН.

Деталі

Лідер на зустрічі, наголошуючи на світових подіях, які показали, що Іран і Росія взаємно потрібні одна одній, зазначив, що між двома країнами існує численні угоди в галузі газу та нафти, які треба реалізувати.

Хаменеї також заявив, що Захід воює проти "сильної Росії" та назвав НАТО небезпечною організацією.

Цитата

«Якщо дорога буде відкрита для НАТО, то вона не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму», - заявив він.

За його словами, в цей час США слабші ніж раніше і вони мають бути вигнані із сирійського регіону східного Євфрату.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін на зустрічі в Тегерані з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що завдяки допомозі Туреччини вдалося «просунутися вперед» у питанні вивезення українського зерна.

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