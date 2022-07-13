Іран відповів Білому дому на заяви про продаж росії безпілотників для війни в Україні: нічого конкретного не було
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану відповів Білому дому на заяви про продаж росії безпілотників для війни в Україні, вказавши, що Тегеран співпрацював з москвою ще до війни і наразі нічого конкретного у цій сфері не сталося. Про це йдеться у заяві МЗС країни, повідомляє УНН.
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“Співпраця між Ісламською Республікою Іран та російською федерацією розпочалася ще до початку війни в Україні, і останнім часом щодо цього не відбулося жодних конкретних подій”, – заявив представник МЗС Нассер Канаані, відповідаючи на запитання журналіста.
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Відомство голови МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна запевнило, що "країна уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій".
Зазначимо, що така заява послідувала за інформацією радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, який 11 липня заявив, що Іран "у прискореному порядку готується надати росії до кількох сотень БПЛА, включаючи ударні БПЛА".
У відповідь представник МЗС Ірану зауважив, що позиція Тегерана щодо війни росії проти України "абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно".
"Офіційний представник США робить такі заяви в той час, коли уряди Вашингтона і Європа перетворили країни, що окуповують і вторгаються, у тому числі в Західній Азії, в арсенал своєї різноманітної смертоносної зброї", - заявив Канаані.
Раніше
У квітні британська газета The Guardian із посиланням на власні джерела повідомила про те, що нібито росія отримала з Іраку зброю та боєприпаси для війни в Україні за допомогою контрабандистів із Ірану.
Повідомлялося, що Іран нібито передав росії зенітно-ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, а також повернув російський ЗРК С-300, який раніше купив Тегеран у москви.
Міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан спростував інформацію про постачання зброї до росії за допомогою компаній його країни.