Иран ответил Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине: ничего конкретного не было

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и в последнее время ничего конкретного в этой сфере не произошло. Об этом говорится в заявлении МИД страны, сообщает УНН.