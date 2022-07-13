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Иран ответил Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине: ничего конкретного не было

Иран ответил Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине: ничего конкретного не было

Киев • УНН

 • 625597 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и в последнее время ничего конкретного в этой сфере не произошло. Об этом говорится в заявлении МИД страны, сообщает УНН.

Цитата

“Сотрудничество между Исламской Республикой Иран и российской федерацией началось еще до начала войны в Украине, и в последнее время по этому поводу не произошло никаких конкретных событий”, – заявил представитель МИД Нассер Канаани, отвечая на вопросы журналиста.

Детали

Ведомство главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна заверило, что "страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий".

Отметим, что такое заявление последовало после информации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который 11 июля заявил, что Иран "в ускоренном порядке готовится предоставить россии до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

В ответ представитель МИД Ирана заметил, что позиция Тегерана относительно войны россии против Украины "совершенно ясна и неоднократно заявлялась официально".

"Официальный представитель США делает такие заявления в то время, когда правительства Вашингтона и Европа превратили оккупирующие и вторгающиеся страны, в том числе в Западной Азии, в арсенал своего разнообразного смертоносного оружия", - заявил Канаани.

Ранее

В апреле британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что якобы россия получила из Ирака оружие и боеприпасы для войны в Украине с помощью контрабандистов из Ирана.

Сообщалось, что Иран якобы передал россии зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300, которые ранее купил Тегеран у москвы.

Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан опроверг информацию о поставках оружия в россию с помощью компаний его страны. 

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