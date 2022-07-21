Украина обеспокоена изменением риторики Ирана по вторжению рф: МИД о заявлении Хаменеи

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"Обратили внимание на высказывания руководства Ирана, в которых косвенно оправдывается агрессия российской федерации против Украины. С начала полномасштабной войны рф Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона обеспокоена сменой риторики со стороны иранского руководства", - сказал Николенко.

Детали

Спикер МИД отметил, что попустительство агрессивным действиям россии не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других странах.

"Любые обвинения в якобы подготовке нападения на рф безосновательные и манипулятивные. Призываем иранскую сторону воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать агрессию рф против Украины", - подчеркнул Николенко.

Контекст

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что россия на украинской территории воюет с НАТО, чем поддерживает рф в войне против Украины.

"Если дорога будет открыта для НАТО, то она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма", - заявил он.