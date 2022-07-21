Україна стурбована зміною риторики Ірану щодо вторгнення рф: МЗС про заяву Хаменеї

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"Звернули увагу на висловлювання керівництва Ірану, в яких опосередковано виправдовується агресія російської федерації проти України. З початку повномасштабної війни рф Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва", - сказав Ніколенко.

Деталі

Речник МЗС зазначив, що потурання агресивним діям росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших країнах.

"Будь-які звинувачення щодо нібито підготовки нападу на рф є безпідставними та маніпулятивними. Закликаємо іранську сторону утримуватися від заяв або кроків, які підживлюватимуть агресію рф проти України", - наголосив Ніколенко.

Контекст

Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що росія на українській території воює з НАТО, чим підтримує рф у війні проти України.

"Якщо дорога буде відкрита для НАТО, то вона не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму", - заявив він.