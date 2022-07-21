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Україна стурбована зміною риторики Ірану щодо вторгнення рф: МЗС про заяву Хаменеї

Україна стурбована зміною риторики Ірану щодо вторгнення рф: МЗС про заяву Хаменеї

Київ • УНН

 • 185482 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Українська сторона закликала Іран утримуватися від заяв або кроків, які підживлюватимуть агресію росії проти України. Так речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував висловлювання іранського лідера Алі Хаменеї, який вважає, що рф на українській території воює з НАТО, передає УНН.

Цитата

"Звернули увагу на висловлювання керівництва Ірану, в яких опосередковано виправдовується агресія російської федерації проти України. З початку повномасштабної війни рф Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва", - сказав Ніколенко.

Деталі

Речник МЗС зазначив, що потурання агресивним діям росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших країнах.

"Будь-які звинувачення щодо нібито підготовки нападу на рф є безпідставними та маніпулятивними. Закликаємо іранську сторону утримуватися від заяв або кроків, які підживлюватимуть агресію рф проти України", - наголосив Ніколенко.

Контекст

Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що росія на українській території воює з НАТО, чим підтримує рф у війні проти України.

"Якщо дорога буде відкрита для НАТО, то вона не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму", - заявив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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