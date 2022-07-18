"Быстро и в ближайшее время": россия предложила Ирану заключить договор о стратегическом сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. россия предложила Ирану заключить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. По этому сообщают росСМИ, передает УНН.
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Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что подобное решение о необходимости такого документа было принято по итогам визита в Тегеран главы российского внешнеполитического ведомства сергея лаврова.
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"В середине июня мы наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне. Рассчитываем, что после того, как какие-то дополнительные редактирования с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание довольно быстро и в ближайшее время", - рассказал песков.
Представитель кремля сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян высоко оценил данный проект.
Дополнение
россия обращается к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины.
Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и пока ничего конкретного в этой сфере не произошло.