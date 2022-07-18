"Швидко і найближчим часом": росія запропонувала Ірану укласти договір про стратегічне співробітництво

Деталі

Прессекретар президента рф дмитро песков заявив, що подібне рішення щодо необхідності такого документа було ухвалено за підсумками візиту до Тегерана глави російського зовнішньополітичного відомства сергія лаврова.

Цитата

"У середині червня ми наш варіант тексту цього всеосяжного договору передали іранській стороні. Розраховуємо, що після того, як якісь додаткові редагування з урахуванням думки іранської сторони будуть внесені та узгоджені, можна буде вийти на підписання досить швидко і найближчим часом", - розповів Пєсков.

Представник кремля повідомив, що міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян високо оцінив даний проект.

Доповнення

росія звертається до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Ірану відповів Білому дому на заяви про продаж росії безпілотників для війни в Україні, вказавши, що Тегеран співпрацював з москвою ще до війни і наразі нічого конкретного у цій сфері не сталося.