17 апреля, 16:34
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
17 апреля, 14:55
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
17 апреля, 12:57
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
17 апреля, 12:25
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
17 апреля, 10:34
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
17 апреля, 10:25
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
16 апреля, 17:37
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
16 апреля, 13:38
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Графики отключений электроэнергии
Иран имеет около 100 млрд долларов замороженных средств - Al Jazeera

Киев • УНН

 • 318 просмотра

США и Иран готовят второй раунд переговоров по активам на сумму более 100 миллиардов долларов. Трамп не планирует обмен средств на обогащенный уран.

США и Иран готовятся ко второму раунду переговоров, но Дональд Трамп не собирается размораживать 20 миллиардов в обмен на обогащенный уран. В то же время, точная сумма активов является предметом споров, однако называется сумма в более чем 100 миллиардов долларов, сообщает УНН со ссылкой на расследование Al Jazeera.

Детали

Внештатный старший научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным вопросам Фредерик Шнайдер заявил, что речь идет об очень значительной сумме, особенно для общества, которое десятилетиями страдает от санкций, введенных США.

Замороженные средства Ирана были замечены в следующих странах мира:

  • Китай: не менее 20 миллиардов долларов;
    • Индия: около 7 миллиардов;
      • Ирак и Катар: по 6 миллиардов долларов в каждой стране;
        • США: примерно 2 миллиарда непосредственно в американских банках;
          • ЕС: 1,6 миллиарда долларов;
            • Япония: около 1,5 миллиарда долларов.

              Академический директор Кембриджского университета Роксан Фарманфармаян считает, что размораживание активов позволит Ирану бороться с инфляцией и модернизировать инфраструктуру.

              В то же время политолог Крис Фезерстоун из Йоркского университета считает, что шаг США по размораживанию активов станет мощным дипломатическим сигналом.

              Напомним

              Иран опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы готовности передать обогащенный уран Соединенным Штатам.

              Евгений Устименко

