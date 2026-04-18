Иран имеет около 100 млрд долларов замороженных средств - Al Jazeera

США и Иран готовятся ко второму раунду переговоров, но Дональд Трамп не собирается размораживать 20 миллиардов в обмен на обогащенный уран. В то же время, точная сумма активов является предметом споров, однако называется сумма в более чем 100 миллиардов долларов, сообщает УНН со ссылкой на расследование Al Jazeera.

Детали

Внештатный старший научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным вопросам Фредерик Шнайдер заявил, что речь идет об очень значительной сумме, особенно для общества, которое десятилетиями страдает от санкций, введенных США.

Замороженные средства Ирана были замечены в следующих странах мира:

Китай: не менее 20 миллиардов долларов;

Индия: около 7 миллиардов;

Ирак и Катар: по 6 миллиардов долларов в каждой стране;

США: примерно 2 миллиарда непосредственно в американских банках;

ЕС: 1,6 миллиарда долларов;

Япония: около 1,5 миллиарда долларов.

Академический директор Кембриджского университета Роксан Фарманфармаян считает, что размораживание активов позволит Ирану бороться с инфляцией и модернизировать инфраструктуру.

В то же время политолог Крис Фезерстоун из Йоркского университета считает, что шаг США по размораживанию активов станет мощным дипломатическим сигналом.

Напомним

Иран опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы готовности передать обогащенный уран Соединенным Штатам.