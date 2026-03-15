Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Иран арестовал десятки людей по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Киев • УНН

 • 488 просмотра

В иранских провинциях арестовали более 30 человек за передачу данных о военных объектах. Тегеран связывает эти действия с кампанией дестабилизации от США.

Иран заявил о задержании десятков людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем и передаче информации о военных и стратегических объектах. Аресты произошли сразу в нескольких провинциях на фоне продолжающейся эскалации между Ираном, Израилем и США, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным иранских властей, в провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны задержали 20 человек, подозреваемых в передаче чувствительной информации о военных и объектах безопасности. Еще 10 человек, по сообщениям государственных медиа, арестовали на северо-востоке Ирана по подозрению в сборе данных о стратегических объектах и инфраструктуре. В провинции Лурестан, по официальной версии, задержали еще трех подозреваемых.

Иранские силовые структуры утверждают, что эти задержания являются частью мер по противодействию более широкой кампании дестабилизации внутри страны. В Тегеране считают, что Израиль и США используют местных информаторов и агентов для сбора разведданных и расшатывания внутренней ситуации на фоне войны.

Reuters также сообщает со ссылкой на источник, знакомый со стратегией Израиля, что израильская сторона в последние дни активизировала удары по контрольно-пропускным пунктам, контролируемым Корпусом стражей исламской революции, используя данные информаторов на местах. Речь идет, в частности, о целях в Тегеране, среди которых могли быть и посты формирований "Басидж", подчиняющихся КСИР.

Контекст

Нынешняя волна задержаний стала продолжением серии арестов, о которых Иран сообщал ранее. 10 марта министерство разведки страны заявило об аресте десятков людей, включая иностранца, подозреваемых в шпионаже в пользу США и Израиля. Тогда же сообщалось о задержании 30 человек, которых Тегеран связывает с американскими и израильскими структурами, а также 81 человека, обвиняемого в передаче информации враждебным медиа и иностранным структурам.

На фоне этих событий правозащитники ранее выражали обеспокоенность, что иранские власти могут использовать обвинения в шпионаже для усиления внутреннего контроля и давления на оппонентов.

В то же время официальный Тегеран эти обвинения отрицает и настаивает, что речь идет о реальном противодействии внешним угрозам.

