Іран арештував десятки людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю
В іранських провінціях заарештували понад 30 осіб за передачу даних про військові об’єкти. Тегеран пов’язує ці дії з кампанією дестабілізації від США.
Іран заявив про затримання десятків людей, яких підозрюють у співпраці з Ізраїлем та передачі інформації про військові й стратегічні об’єкти. Арешти відбулися одразу в кількох провінціях на тлі триваючої ескалації між Іраном, Ізраїлем і США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними іранської влади, у провінції Західний Азербайджан на північному заході країни затримали 20 осіб, яких підозрюють у передачі чутливої інформації про військові та безпекові об’єкти. Ще 10 людей, за повідомленнями державних медіа, арештували на північному сході Ірану за підозрою у зборі даних про стратегічні об’єкти та інфраструктуру. У провінції Лурестан, за офіційною версією, затримали ще трьох підозрюваних.
Іранські силові структури стверджують, що ці затримання є частиною заходів із протидії ширшій кампанії дестабілізації всередині країни. У Тегерані вважають, що Ізраїль та США використовують місцевих інформаторів і агентів для збору розвідданих та розхитування внутрішньої ситуації на тлі війни.
Reuters також повідомляє з посиланням на джерело, знайоме зі стратегією Ізраїлю, що ізраїльська сторона останніми днями активізувала удари по контрольно-пропускних пунктах, які контролює Корпус вартових ісламської революції, використовуючи дані інформаторів на місцях. Йдеться, зокрема, про цілі в Тегерані, серед яких могли бути й пости формувань "Басідж", що підпорядковуються КВІР.
Контекст
Нинішня хвиля затримань стала продовженням серії арештів, про які Іран повідомляв раніше. 10 березня міністерство розвідки країни заявило про арешт десятків людей, включно з іноземцем, яких підозрюють у шпигунстві на користь США та Ізраїлю. Тоді ж повідомлялося про затримання 30 осіб, яких Тегеран пов’язує з американськими та ізраїльськими структурами, а також 81 людини, обвинуваченої у передачі інформації ворожим медіа та іноземним структурам.
На тлі цих подій правозахисники раніше висловлювали занепокоєння, що іранська влада може використовувати звинувачення у шпигунстві для посилення внутрішнього контролю та тиску на опонентів.
Водночас офіційний Тегеран ці звинувачення заперечує і наполягає, що йдеться про реальну протидію зовнішнім загрозам.
Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США24.02.26, 21:06 • 6012 переглядiв