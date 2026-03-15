Іран арештував десятки людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

13:39 • 392 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
10:18 • 8066 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 37405 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 41754 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 36737 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 32756 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 53507 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 51310 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 26050 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 63795 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масований ракетний удар по російському бєлгороду: у місті зникли світло, вода та опалення15 березня, 03:53 • 9008 перегляди
Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"15 березня, 04:26 • 10436 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі15 березня, 05:32 • 16069 перегляди
Іран заперечив причетність до атаки на НПЗ Lanaz у північному Іраку15 березня, 07:27 • 6000 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 8338 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 53507 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 51310 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 38319 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 48296 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 52629 перегляди
Іран арештував десятки людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

Київ • УНН

 • 490 перегляди

В іранських провінціях заарештували понад 30 осіб за передачу даних про військові об’єкти. Тегеран пов’язує ці дії з кампанією дестабілізації від США.

Іран арештував десятки людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іран заявив про затримання десятків людей, яких підозрюють у співпраці з Ізраїлем та передачі інформації про військові й стратегічні об’єкти. Арешти відбулися одразу в кількох провінціях на тлі триваючої ескалації між Іраном, Ізраїлем і США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними іранської влади, у провінції Західний Азербайджан на північному заході країни затримали 20 осіб, яких підозрюють у передачі чутливої інформації про військові та безпекові об’єкти. Ще 10 людей, за повідомленнями державних медіа, арештували на північному сході Ірану за підозрою у зборі даних про стратегічні об’єкти та інфраструктуру. У провінції Лурестан, за офіційною версією, затримали ще трьох підозрюваних.

Іранські силові структури стверджують, що ці затримання є частиною заходів із протидії ширшій кампанії дестабілізації всередині країни. У Тегерані вважають, що Ізраїль та США використовують місцевих інформаторів і агентів для збору розвідданих та розхитування внутрішньої ситуації на тлі війни.

Reuters також повідомляє з посиланням на джерело, знайоме зі стратегією Ізраїлю, що ізраїльська сторона останніми днями активізувала удари по контрольно-пропускних пунктах, які контролює Корпус вартових ісламської революції, використовуючи дані інформаторів на місцях. Йдеться, зокрема, про цілі в Тегерані, серед яких могли бути й пости формувань "Басідж", що підпорядковуються КВІР.

Контекст

Нинішня хвиля затримань стала продовженням серії арештів, про які Іран повідомляв раніше. 10 березня міністерство розвідки країни заявило про арешт десятків людей, включно з іноземцем, яких підозрюють у шпигунстві на користь США та Ізраїлю. Тоді ж повідомлялося про затримання 30 осіб, яких Тегеран пов’язує з американськими та ізраїльськими структурами, а також 81 людини, обвинуваченої у передачі інформації ворожим медіа та іноземним структурам.

На тлі цих подій правозахисники раніше висловлювали занепокоєння, що іранська влада може використовувати звинувачення у шпигунстві для посилення внутрішнього контролю та тиску на опонентів.

Водночас офіційний Тегеран ці звинувачення заперечує і наполягає, що йдеться про реальну протидію зовнішнім загрозам.

Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США24.02.26, 21:06 • 6012 переглядiв

Олександра Василенко

