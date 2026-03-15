Іран арештував десятки людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іран заявив про затримання десятків людей, яких підозрюють у співпраці з Ізраїлем та передачі інформації про військові й стратегічні об’єкти. Арешти відбулися одразу в кількох провінціях на тлі триваючої ескалації між Іраном, Ізраїлем і США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними іранської влади, у провінції Західний Азербайджан на північному заході країни затримали 20 осіб, яких підозрюють у передачі чутливої інформації про військові та безпекові об’єкти. Ще 10 людей, за повідомленнями державних медіа, арештували на північному сході Ірану за підозрою у зборі даних про стратегічні об’єкти та інфраструктуру. У провінції Лурестан, за офіційною версією, затримали ще трьох підозрюваних.

Іранські силові структури стверджують, що ці затримання є частиною заходів із протидії ширшій кампанії дестабілізації всередині країни. У Тегерані вважають, що Ізраїль та США використовують місцевих інформаторів і агентів для збору розвідданих та розхитування внутрішньої ситуації на тлі війни.

Reuters також повідомляє з посиланням на джерело, знайоме зі стратегією Ізраїлю, що ізраїльська сторона останніми днями активізувала удари по контрольно-пропускних пунктах, які контролює Корпус вартових ісламської революції, використовуючи дані інформаторів на місцях. Йдеться, зокрема, про цілі в Тегерані, серед яких могли бути й пости формувань "Басідж", що підпорядковуються КВІР.

Контекст

Нинішня хвиля затримань стала продовженням серії арештів, про які Іран повідомляв раніше. 10 березня міністерство розвідки країни заявило про арешт десятків людей, включно з іноземцем, яких підозрюють у шпигунстві на користь США та Ізраїлю. Тоді ж повідомлялося про затримання 30 осіб, яких Тегеран пов’язує з американськими та ізраїльськими структурами, а також 81 людини, обвинуваченої у передачі інформації ворожим медіа та іноземним структурам.

На тлі цих подій правозахисники раніше висловлювали занепокоєння, що іранська влада може використовувати звинувачення у шпигунстві для посилення внутрішнього контролю та тиску на опонентів.

Водночас офіційний Тегеран ці звинувачення заперечує і наполягає, що йдеться про реальну протидію зовнішнім загрозам.

Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США