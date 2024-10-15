Iran Air отменила рейс в Европу из-за новых санкций ЕС
Киев • УНН
Авиакомпания Iran Air отменила рейс Тегеран-Париж после введения новых санкций ЕС против иранского режима. Пассажиры узнали об отмене из текстовых сообщений в аэропорту, а авиакомпания подтвердила связь с санкциями.
Авиакомпания Iran Air отменила рейс в Европу после новых санкций ЕС против иранского режима. Об этом пишет УНН со ссылкой на euronews.
Детали
Отмечается, что официально компания не сообщала об отмене рейсов. Сначала пассажиры узнали об этом из текстовых сообщений в аэропорту имама Хомейни, недалеко от Тегерана. В аэропорту в частности подтвердили отмену рейса Тегеран-Париж.
Когда пассажиры спросили, в чем причина отмены рейса, авиакомпания сообщила им, что причина связана с санкциями ЕС против авиакомпании.
Дополнение
До сих пор Iran Air выполняла прямые рейсы в восемь городов ЕС и Великобритании: Вену, Гамбург, Кельн, Лондон, Милан, Париж, Рим и Франкфурт. Рейсы в Британию были прекращены в середине месяца.
Из европейских авиакомпаний в Иран летает только Austrian Airlines. Также с конца октября рейсы должна была выполнять немецкая авиакомпания Lufthansa.
Напомним,
В понедельник, 14 октября, Европейский Союз добавил авиакомпании Iran Air, Mahan и Saha в свой санкционный список, введя новые ограничения против иранских физических и юридических лиц.