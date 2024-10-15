Iran Air скасувала рейс до Європи через нові санкції ЄС
Київ • УНН
Авіакомпанія Iran Air скасувала рейс Тегеран-Париж після введення нових санкцій ЄС проти іранського режиму. Пасажири дізналися про скасування з текстових повідомлень в аеропорту, а авіакомпанія підтвердила зв'язок із санкціями.
Авіакомпанія Iran Air скасувала рейс до Європи після нових санкцій ЄС проти іранського режиму. Про це пише УНН з посиланням на euronews.
Деталі
Зазначається, що офіційно компанія не повідомляла про скасування рейсів. Спочатку пасажири дізнались про це з текстових повідомлень в аеропорту імама Хомейні, що неподалік Тегерану. В аеропорту зокрема підтвердили скасування рейсу Тегеран-Париж.
Коли пасажири запитали, у чому причина скасування рейсу, авіакомпанія повідомила їх, що причина пов'язана із санкціями ЄС проти авіакомпанії.
Доповнення
Досі Iran Air виконувала прямі рейси до восьми міст ЄС та Великої Британії: Відня, Гамбурга, Кельна, Лондона, Мілана, Парижа, Рима та Франкфурта. Рейси до Британії були припинені в середині місяця.
З європейських авіакомпаній в Іран літає тільки Austrian Airlines. Також з кінця жовтня рейси мала виконувати німецька авіакомпанія Lufthansa.
Нагадаємо
У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз додав авіакомпанії Iran Air, Mahan і Saha до свого списку санкцій, ввівши нові обмеження проти іранських фізичних та юридичних осіб.