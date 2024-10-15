Iran Air скасувала рейс до Європи через нові санкції ЄС

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5216 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15190 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31703 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47321 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82153 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66786 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78997 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94005 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87400 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179007 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11871 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10493 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9744 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 3786 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5146 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31714 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179008 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334909 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268626 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1852 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47327 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18426 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23532 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29201 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Iran Air скасувала рейс до Європи через нові санкції ЄС

Київ • УНН

 • 15944 перегляди

Авіакомпанія Iran Air скасувала рейс Тегеран-Париж після введення нових санкцій ЄС проти іранського режиму. Пасажири дізналися про скасування з текстових повідомлень в аеропорту, а авіакомпанія підтвердила зв'язок із санкціями.

Iran Air скасувала рейс до Європи через нові санкції ЄС

Авіакомпанія Iran Air скасувала рейс до Європи після нових санкцій ЄС проти іранського режиму.  Про це пише УНН з посиланням на euronews.

Деталі

Зазначається, що офіційно компанія не повідомляла  про скасування рейсів. Спочатку пасажири дізнались про це з текстових повідомлень  в аеропорту імама Хомейні, що неподалік Тегерану. В аеропорту зокрема підтвердили скасування рейсу Тегеран-Париж. 

Коли пасажири запитали, у чому причина скасування рейсу, авіакомпанія повідомила їх, що причина пов'язана із санкціями ЄС проти авіакомпанії.

Доповнення

Досі  Iran Air виконувала прямі рейси до восьми міст ЄС та Великої Британії: Відня, Гамбурга, Кельна, Лондона, Мілана, Парижа, Рима та Франкфурта. Рейси до Британії були припинені в середині місяця.

З європейських авіакомпаній в Іран літає тільки Austrian Airlines. Також з кінця жовтня рейси мала виконувати німецька авіакомпанія Lufthansa. 

Нагадаємо

У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз додав авіакомпанії Iran Air, Mahan і Saha до свого списку санкцій, ввівши нові обмеження проти іранських фізичних та юридичних осіб.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Європейський Союз
Тегеран
Париж
Європа
Іран
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78