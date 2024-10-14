Официально: Совет ЕС объявил о санкциях против Ирана за поставки россии баллистических ракет
Киев • УНН
ЕС ввел санкции против 7 человек и 7 организаций Ирана за передачу ракет и беспилотников России. Ограничения включают замораживание активов и запрет въезда в ЕС для причастных к поставкам оружия.
В понедельник, 14 октября, Европейский Союз ввел санкции против семи человек и семи организаций после передачи Ираном ракет и беспилотников России. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Детали
Перечень подсанкционных лиц охватывает физических и юридических лиц, ответственных за разработку и передачу россии БПЛА и ракет и связанных с ними технологий для поддержки захватнической войны рф против Украины, а также - за передачу этого оружия боевым группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке.
Иран передал россии два "частных" спутника для запуска на орбиту12 октября 2024, 20:48 • 25794 просмотра
В частности санкции ввести против трех иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, и две фирмы, занимающиеся закупками. В ЕС заявили, что они ответственны за поставки через транснациональные закупочные сети БПЛА иранского производства и связанных с ними компонентов и технологий в Россию.
В перечень также попали две компании, занимающиеся производством топлива, которое используется для запуска ракет и ракетных снарядов.
Кроме того, Совет ЕС решил ввести ограничительные меры против:
- заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари,
- высокопоставленных чиновников одной из ветвей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс»,
- Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия»
- Космического управления аэрокосмических сил КСИР,
- руководителей компаний «Иранская авиастроительная промышленность» (HESA) и «Организация аэрокосмической промышленности» (AIO).
Фигурантам санкционного списка заморозят активы и запретят въезды в ЕС. Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в перечень, или в их пользу.
Напомним,
Ранее немецкое агентство dpa заявило, что министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии для использования в Украине.
В МИД Ирана в очередной раз опровергли передачу баллистических ракет россии13 октября 2024, 17:47 • 27241 просмотр