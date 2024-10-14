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Актуальное
Официально: Совет ЕС объявил о санкциях против Ирана за поставки россии баллистических ракет

Официально: Совет ЕС объявил о санкциях против Ирана за поставки россии баллистических ракет

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 10:44  •  3046 просмотра

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ЕС ввел санкции против 7 человек и 7 организаций Ирана за передачу ракет и беспилотников России. Ограничения включают замораживание активов и запрет въезда в ЕС для причастных к поставкам оружия.

В понедельник, 14 октября, Европейский Союз ввел санкции против семи человек и семи организаций после передачи Ираном ракет и беспилотников России. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Детали

Перечень подсанкционных лиц охватывает физических и юридических лиц, ответственных за разработку и передачу россии БПЛА и ракет и связанных с ними технологий для поддержки захватнической войны рф против Украины, а также - за передачу этого оружия боевым группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке.

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В частности санкции ввести против трех иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, и две фирмы, занимающиеся закупками. В ЕС заявили, что они ответственны за поставки через транснациональные закупочные сети БПЛА иранского производства и связанных с ними компонентов и технологий в Россию.

В перечень также попали две компании, занимающиеся производством топлива, которое используется для запуска ракет и ракетных снарядов.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести ограничительные меры против:

  • заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, 
  • высокопоставленных чиновников одной из ветвей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс», 
  • Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» 
  •  Космического управления аэрокосмических сил КСИР, 
  • руководителей компаний «Иранская авиастроительная промышленность» (HESA) и «Организация аэрокосмической промышленности» (AIO).

Фигурантам санкционного списка заморозят активы и запретят въезды в ЕС. Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в перечень, или в их пользу.

Напомним,

Ранее немецкое агентство dpa заявило, что министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии для использования в Украине.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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