Міністри ЄС погодили санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет росії - dpa

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок погодили санкції проти Ірану за постачання росії балістичних ракет для використання в Україні, з посиланням на дипломатів повідомляє німецьке агентство dpa, пише УНН.

Деталі

"Санкції ЄС спрямовані проти компаній та осіб, які беруть участь у програмі Ірану з балістичних ракет і постачання цієї та іншої зброї до росії", - пише видання.

ЄС, як зазначається, раніше кілька разів попереджав Іран про неприпустимість передачі балістичних ракет москві та вважає цей крок порушенням нового табу.

Іран категорично заперечує постачання росії зброї. За словами Тегерана, країна має стратегічну співпрацю з москвою, хоч це не пов'язано з війною в Україні, пише видання.

"Однією із цілей є іранська державна авіакомпанія Iran Air. Велика Британія, Німеччина та Франція вже оголосили, що працюють над санкціями проти компанії", - вказує видання.

Санкції ЄС, включаючи заморожування активів, що зберігаються в блоці, і заборону на поїздки для окремих осіб, набудуть чинності після їх публікації в Офіційному журналі ЄС, пише видання.

Міністри закордонних справ ЄС зустрічаються, щоб обговорити ескалацію конфлікту на Близькому Сході та зусилля ЄС щодо підтримки України проти російського вторгнення, попри опір Угорщини, повідомляє видання.

Блок, як вказано, також планує застосувати нові санкції щодо російських діячів і організацій, звинувачених у дестабілізації демократії та безпеки Молдови, напередодні критичного референдуму щодо членства в ЄС пізніше цього місяця.

Роль Ірану та його регіональних проксі "Хезболла" у Лівані та "Хамас" у секторі Газа серед іншого також буде у центрі уваги на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі. ЄС щосили намагається знайти відповідь, яка б допомогти зупинити переростання конфлікту у повномасштабну регіональну війну на Близькому Сході.

Ще однією важливою проблемою є півторарічна блокада Угорщиною ключового інструменту ЄС щодо надання військової допомоги Україні - Європейського фонду миру (EPF) на 6,6 млрд євро (7,2 млрд доларів США).

ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель

"Будапешт не хоче постачати зброю в Україну, вважаючи, що це лише продовжить війну", - пише видання.

"Відверто кажучи, це багато часу, це багато грошей, і це підриває нашу політичну волю підтримувати Україну на будь-якому фронті", - сказав чиновник ЄС на знак зростаючого нетерпіння ЄС щодо Угорщини.

Дипломатичний підрозділ блоку, Європейська служба зовнішніх дій, як пише видання, розробив план, згідно з яким внески до фонду EPF будуть добровільними, а не обов'язковими, як технічний обхідний шлях для протидії Угорщині.

"Дипломат ЄС сказав, що Угорщина продемонструвала готовність погодитись на це рішення", - пише видання.

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, як зазначається, поговорив із міністрами закордонних справ ЄС по відеозв'язку. Боррель привітав його внесок у пості в X та пообіцяв нові поставки зброї для України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі також перебуває в Люксембурзі. Це, як зауважує видання, вперше британський міністр закордонних справ відвідав зустріч міністрів закордонних справ ЄС сам після того, як Британія покинула ЄС у 2020 році.

Уперше за 2 роки: голова МЗС Британії приєднається до міністрів ЄС для переговорів щодо Близького Сходу та України