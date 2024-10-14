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Министры ЕС согласовали санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии - dpa

Министры ЕС согласовали санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии - dpa

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 09:34  •  5431 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии для использования в Украине. Решение подтверждено дипломатами dpa.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник согласовали санкции против Ирана за поставки россии баллистических ракет для использования в Украине, со ссылкой на дипломатов сообщает немецкое агентство dpa, пишет УНН.

Детали

"Санкции ЕС направлены против компаний и лиц, участвующих в программе Ирана по баллистическим ракетам и поставки этого и другого оружия в россию", - пишет издание.

ЕС, как отмечается, ранее несколько раз предупреждал Иран о недопустимости передачи баллистических ракет москве и считает этот шаг нарушением нового табу.

Иран категорически отрицает поставки россии оружия. По словам Тегерана, страна имеет стратегическое сотрудничество с москвой, хотя это не связано с войной в Украине, пишет издание.

"Одной из целей является иранская государственная авиакомпания Iran Air. Великобритания, Германия и Франция уже объявили, что работают над санкциями против компании", - указывает издание.

Санкции ЕС, включая замораживание активов, хранящихся в блоке, и запрет на поездки для отдельных лиц, вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС, пишет издание.

Министры иностранных дел ЕС встречаются, чтобы обсудить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и усилия ЕС по поддержке Украины против российского вторжения, несмотря на сопротивление Венгрии, сообщает издание.

Блок, как указано, также планирует применить новые санкции в отношении российских деятелей и организаций, обвиняемых в дестабилизации демократии и безопасности Молдовы, в преддверии критического референдума по членству в ЕС позже в этом месяце.

Роль Ирана и его региональных прокси "Хезболла" в Ливане и "Хамас" в секторе Газа среди прочего также будет в центре внимания на встрече министров иностранных дел в Люксембурге. ЕС изо всех сил пытается найти ответ, который бы помог остановить перерастание конфликта в полномасштабную региональную войну на Ближнем Востоке.

Еще одной важной проблемой является полуторагодовая блокада Венгрией ключевого инструмента ЕС по предоставлению военной помощи Украине - Европейского фонда мира (EPF) на 6,6 млрд евро (7,2 млрд долларов США).

ЕС обсудит разблокирование выплат Европейского фонда мира для Украины - Боррель14 октября 2024, 08:09 • 9110 просмотров

"Будапешт не хочет поставлять оружие в Украину, считая, что это лишь продлит войну", - пишет издание.

"Откровенно говоря, это много времени, это много денег, и это подрывает нашу политическую волю поддерживать Украину на любом фронте", - сказал чиновник ЕС в знак растущего нетерпения ЕС в отношении Венгрии.

Дипломатическое подразделение блока, Европейская служба внешних действий, как пишет издание, разработало план, согласно которому взносы в фонд EPF будут добровольными, а не обязательными, как технический обходной путь для противодействия Венгрии.

"Дипломат ЕС сказал, что Венгрия продемонстрировала готовность согласиться на это решение", - пишет издание.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, как отмечается, поговорил с министрами иностранных дел ЕС по видеосвязи. Боррель приветствовал его вклад в посту в X и пообещал новые поставки оружия для Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми также находится в Люксембурге. Это, как отмечает издание, впервые британский министр иностранных дел посетил встречу министров иностранных дел ЕС сам после того, как Великобритания покинула ЕС в 2020 году.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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