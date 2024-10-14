Впервые за 2 года: глава МИД Британии присоединится к министрам ЕС для переговоров по Ближнему Востоку и Украине
Киев • УНН
Дэвид Лемми присоединится к министрам ЕС в Люксембурге для обсуждения Ближнего Востока и Украины. Визит является частью усилий нового правительства Британии по «перезагрузке» отношений с ЕС.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге, впервые за два года присоединившись к коллегам из Европейского Союза по приглашению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Бореля. Переговоры будут посвящены Ближнему Востоку и Украине, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
"Министр иностранных дел Великобритании впервые за два года присоединится к европейским министрам в Совете ЕС по иностранным делам в понедельник, на фоне того, как новое правительство стремится "перезагрузить" отношения с континентом", - пишет издание.
Как отмечается со ссылкой на МИД страны, Дэвид Лэмми присоединится к группе из 27 министров иностранных дел ЕС для переговоров в Люксембурге относительно Ближнего Востока и войны в Украине.
Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, направил приглашение, что произошло после недавнего визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Брюссель, где он "взял на себя обязательство выйти за рамки" выхода Великобритании из ЕС.
Лэмми заявил, что правительство "намерено перезагрузить наши отношения и углубить связи с нашими европейскими партнерами, чтобы сделать нас всех безопаснее".
"Этот визит - возможность для Великобритании вернуться за стол переговоров, обсудить самые насущные мировые проблемы с нашими ближайшими соседями и решить сейсмические проблемы, с которыми мы все сталкиваемся", - добавил он.
Министерство выделило Украину как "яркий пример того, как сотрудничество Великобритании и ЕС имеет ощутимое влияние", указав на совместные санкции против россии, скоординированную подготовку украинских войск и совместную работу по оказанию гуманитарной помощи.
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