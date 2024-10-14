Впервые за 2 года: глава МИД Британии присоединится к министрам ЕС для переговоров по Ближнему Востоку и Украине

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  124695 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  156765 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  169658 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188143 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  173512 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150192 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137623 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115864 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108815 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107906 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

  •  50469 просмотра
МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

  •  60138 просмотра
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

  •  55360 просмотра
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  46723 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  45977 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  137813 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  134179 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  143414 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  157535 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  155051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  45977 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  61439 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  72459 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  77545 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  104903 просмотра
Актуальное
Впервые за 2 года: глава МИД Британии присоединится к министрам ЕС для переговоров по Ближнему Востоку и Украине

Впервые за 2 года: глава МИД Британии присоединится к министрам ЕС для переговоров по Ближнему Востоку и Украине

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 05:52  •  7986 просмотра

Read in English

Дэвид Лемми присоединится к министрам ЕС в Люксембурге для обсуждения Ближнего Востока и Украины. Визит является частью усилий нового правительства Британии по «перезагрузке» отношений с ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге, впервые за два года присоединившись к коллегам из Европейского Союза по приглашению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Бореля. Переговоры будут посвящены Ближнему Востоку и Украине, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

"Министр иностранных дел Великобритании впервые за два года присоединится к европейским министрам в Совете ЕС по иностранным делам в понедельник, на фоне того, как новое правительство стремится "перезагрузить" отношения с континентом", - пишет издание.

Как отмечается со ссылкой на МИД страны, Дэвид Лэмми присоединится к группе из 27 министров иностранных дел ЕС для переговоров в Люксембурге относительно Ближнего Востока и войны в Украине.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, направил приглашение, что произошло после недавнего визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Брюссель, где он "взял на себя обязательство выйти за рамки" выхода Великобритании из ЕС.

Лэмми заявил, что правительство "намерено перезагрузить наши отношения и углубить связи с нашими европейскими партнерами, чтобы сделать нас всех безопаснее".

"Этот визит - возможность для Великобритании вернуться за стол переговоров, обсудить самые насущные мировые проблемы с нашими ближайшими соседями и решить сейсмические проблемы, с которыми мы все сталкиваемся", - добавил он.

Министерство выделило Украину как "яркий пример того, как сотрудничество Великобритании и ЕС имеет ощутимое влияние", указав на совместные санкции против россии, скоординированную подготовку украинских войск и совместную работу по оказанию гуманитарной помощи.

Совет ЕС одобрил 35 млрд евро макрофинансовой помощи Украине9 октября 2024, 22:05 • 78598 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
kir-starmerКир Стармер
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
bryusselБрюссель
liuksemburhЛюксембург
ukrainaУкраина