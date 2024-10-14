Уперше за 2 роки: голова МЗС Британії приєднається до міністрів ЄС для переговорів щодо Близького Сходу та України
Київ • УНН
Девід Леммі приєднається до міністрів ЄС у Люксембурзі для обговорення Близького Сходу та України. Візит є частиною зусиль нового уряду Британії щодо "перезавантаження" відносин з ЄС.
Міністр закордонних справ Великої Ббританії Девід Леммі візьме участь у Раді ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, вперше за два роки приєднавшись до колег із Європейського Союзу на запрошення голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля. Переговори будуть присвячені Близькому Сходу та Україні, пише УНН з посиланням на France 24.
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"Міністр закордонних справ Великої Британії вперше за два роки приєднається до європейських міністрів у Раді ЄС із закордонних справ у понеділок, на тлі того, як новий уряд прагне "перезавантажити" відносини з континентом", - пише видання.
Як зазначається з посиланням на МЗС країни, Девід Леммі приєднається до групи з 27 міністрів закордонних справ ЄС для переговорів у Люксембурзі щодо Близького Сходу та війни в Україні.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, направив запрошення, що сталося після нещодавнього візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Брюсселя, де він "взяв на себе зобов'язання вийти за межі" виходу Великої Британії з ЄС.
Леммі заявив, що уряд має "намір перезавантажити наші відносини і поглибити зв'язки з нашими європейськими партнерами, щоб зробити нас усіх безпечнішим".
"Цей візит - можливість для Великої Британії повернутися за стіл переговорів, обговорити найнагальніші світові проблеми з нашими найближчими сусідами і вирішити сейсмічні проблеми, з якими ми всі стикаємося", - додав він.
Міністерство виділило Україну як "яскравий приклад того, як співпраця Великої Британії та ЄС має відчутний вплив", вказавши на спільні санкції проти росії, скоординовану підготовку українських військ та спільну роботу з надання гуманітарної допомоги.
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