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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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11 октября 2024, 10:16  •  172625 просмотра

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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Актуальное
ЕС обсудит разблокирование выплат Европейского фонда мира для Украины - Боррель

ЕС обсудит разблокирование выплат Европейского фонда мира для Украины - Боррель

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 08:09  •  3887 просмотра

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Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления поддержки Украины из-за российских атак. Он анонсировал обсуждение, как разблокировать выплаты Европейского фонда мира в том числе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления поддержки Украины на фоне российских атак, анонсировав в частности обсуждение, как разблокировать выплаты Европейского фонда мира. Об этом он сказал по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, пишет УНН.

Детали

"Больше о том же: Украина и Ближний Восток. В обоих случаях ситуация ухудшается. В Украине экспорт зерна снова стал проблемой - россия наносит удары по кораблям, три случая. Корабли, которые перевозили зерно, подверглись атаке со стороны россиян. Мы должны увеличить нашу поддержку. Это единственное возможное решение с нашей стороны. Мы продолжим обсуждать, как разблокировать выплаты Европейского фонда мира и как нарастить противовоздушные возможности. Мы должны положить конец циклу "они разрушают, мы восстанавливаем", мы должны избежать разрушений", - сказал Боррель.

"Зима уже наступила. Электросистема продолжает подвергаться ударам, и война продолжается. Украинцы сопротивляются, но им нужно больше поддержки. Поэтому сегодня государства-члены обсудят, мы выслушаем нового министра иностранных дел Украины, и мы, я надеюсь, примем определенные решения, чтобы увеличить нашу поддержку", - подчеркнул Верховный представитель ЕС.

Впервые за 2 года: глава МИД Британии присоединится к министрам ЕС для переговоров по Ближнему Востоку и Украине14 октября 2024, 05:52 • 12298 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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