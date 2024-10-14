ЕС обсудит разблокирование выплат Европейского фонда мира для Украины - Боррель
Киев • УНН
Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления поддержки Украины из-за российских атак. Он анонсировал обсуждение, как разблокировать выплаты Европейского фонда мира в том числе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления поддержки Украины на фоне российских атак, анонсировав в частности обсуждение, как разблокировать выплаты Европейского фонда мира. Об этом он сказал по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, пишет УНН.
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"Больше о том же: Украина и Ближний Восток. В обоих случаях ситуация ухудшается. В Украине экспорт зерна снова стал проблемой - россия наносит удары по кораблям, три случая. Корабли, которые перевозили зерно, подверглись атаке со стороны россиян. Мы должны увеличить нашу поддержку. Это единственное возможное решение с нашей стороны. Мы продолжим обсуждать, как разблокировать выплаты Европейского фонда мира и как нарастить противовоздушные возможности. Мы должны положить конец циклу "они разрушают, мы восстанавливаем", мы должны избежать разрушений", - сказал Боррель.
"Зима уже наступила. Электросистема продолжает подвергаться ударам, и война продолжается. Украинцы сопротивляются, но им нужно больше поддержки. Поэтому сегодня государства-члены обсудят, мы выслушаем нового министра иностранных дел Украины, и мы, я надеюсь, примем определенные решения, чтобы увеличить нашу поддержку", - подчеркнул Верховный представитель ЕС.
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