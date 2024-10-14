ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель
Київ • УНН
Жозеп Боррель заявив про необхідність посилення підтримки України через російські атаки. Він анонсував обговорення, як розблокувати виплати Європейського фонду миру у тому числі.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність посилення підтримки України на тлі російських атак, анонсувавши зокрема обговорення, як розблокувати виплати Європейського фонду миру. Про це він сказав по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю голови МЗС Великої Британії Девіда Леммі, пише УНН.
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"Більше щодо того ж: Україна та Близький Схід. В обох випадках ситуація погіршується. В Україні експорт зерна знову став проблемою - росія завдає ударів по кораблях, три випадки. Кораблі, які перевозили зерно, зазнали атаки з боку росіян. Ми маємо збільшити нашу підтримку. Це єдине можливе рішення з нашого боку. Ми продовжимо обговорювати, як розблокувати виплати Європейського фонду миру та як наростити противітряні спроможності. Ми маємо покласти край циклу "вони руйнують, ми відновлюємо", ми повинні уникнути руйнувань", - сказав Боррель.
"Зима вже настала. Електросистема продовжує зазнавати ударів, і війна продовжується. Українці чинять опір, але їм потрібно більше підтримки. Тому сьогодні держави-члени обговорять, ми вислухаємо нового міністра закордонних справ України, і ми, я сподіваюся, ухвалимо певні рішення, щоб збільшити нашу підтримку", - наголосив Верховний представник ЄС.
Уперше за 2 роки: голова МЗС Британії приєднається до міністрів ЄС для переговорів щодо Близького Сходу та України14.10.24, 08:52 • 16171 перегляд