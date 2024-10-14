ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9982 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21534 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 37288 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50450 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84403 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67759 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79700 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94284 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87489 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180858 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11919 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7866 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9612 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 7130 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6684 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 37288 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180858 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336413 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270265 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380573 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1456 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3258 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50450 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18920 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24049 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель

Київ • УНН

 • 15019 перегляди

Жозеп Боррель заявив про необхідність посилення підтримки України через російські атаки. Він анонсував обговорення, як розблокувати виплати Європейського фонду миру у тому числі.

ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність посилення підтримки України на тлі російських атак, анонсувавши зокрема обговорення, як розблокувати виплати Європейського фонду миру. Про це він сказав по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю голови МЗС Великої Британії Девіда Леммі, пише УНН.

Деталі

"Більше щодо того ж: Україна та Близький Схід. В обох випадках ситуація погіршується. В Україні експорт зерна знову став проблемою - росія завдає ударів по кораблях, три випадки. Кораблі, які перевозили зерно, зазнали атаки з боку росіян. Ми маємо збільшити нашу підтримку. Це єдине можливе рішення з нашого боку. Ми продовжимо обговорювати, як розблокувати виплати Європейського фонду миру та як наростити противітряні спроможності. Ми маємо покласти край циклу "вони руйнують, ми відновлюємо", ми повинні уникнути руйнувань", - сказав Боррель.

"Зима вже настала. Електросистема продовжує зазнавати ударів, і війна продовжується. Українці чинять опір, але їм потрібно більше підтримки. Тому сьогодні держави-члени обговорять, ми вислухаємо нового міністра закордонних справ України, і ми, я сподіваюся, ухвалимо певні рішення, щоб збільшити нашу підтримку", - наголосив Верховний представник ЄС.

Уперше за 2 роки: голова МЗС Британії приєднається до міністрів ЄС для переговорів щодо Близького Сходу та України14.10.24, 08:52 • 16171 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Жозеп Боррель
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94