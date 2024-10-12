Иран передал россии два "частных" спутника для запуска на орбиту

Иран отправил в Россию свои два спутника для вывода на орбиту с помощью российского космического корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Tasnim, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это стало последним примером сотрудничества в космической сфере между двумя государствами, которые находятся под санкциями США.

Разработка спутника для получения изображений высокого разрешения Kowsar и малого спутника связи Hodhod является первым существенным начинанием частного космического сектора Ирана.

россия отправила иранские спутники на орбиту в феврале 2024 года, а также еще в 2022-м году. Тогда официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества россии и Ирана в космической сфере, опасаясь, что спутник не только поможет рф в Украине, но и даст возможность Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

Справочно

Данные Kowsar могут использоваться в сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, мониторинге окружающей среды и управлении стихийными бедствиями. Hodhod предназначен для спутниковой связи и может использоваться в отдаленных районах с ограниченным доступом к наземным сетям.

Напомним

11 октября путин встретился с президентом Ирана в Ашхабаде, заявив об "очень близких" позициях по международным событиям. Иран выразил надежду на стратегическое партнерство с рф, несмотря на обвинения в поставках оружия.