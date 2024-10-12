Иран передал россии два "частных" спутника для запуска на орбиту

Иран передал россии два "частных" спутника для запуска на орбиту

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 20:48  •  1105 просмотра

Read in English

Иран отправил в россию два частных спутника для вывода на орбиту. Kowsar предназначен для получения изображений высокого разрешения, а Hodhod - для спутниковой связи в отдаленных районах.

Иран отправил в Россию свои два спутника для вывода на орбиту с помощью российского космического корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Tasnim, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это стало последним примером сотрудничества в космической сфере между двумя государствами, которые находятся под санкциями США.

Разработка спутника для получения изображений высокого разрешения Kowsar и малого спутника связи Hodhod является первым существенным начинанием частного космического сектора Ирана.

россия отправила иранские спутники на орбиту в феврале 2024 года, а также еще в 2022-м году. Тогда официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества россии и Ирана в космической сфере, опасаясь, что спутник не только поможет рф в Украине, но и даст возможность Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

Справочно

Данные Kowsar могут использоваться в сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, мониторинге окружающей среды и управлении стихийными бедствиями. Hodhod предназначен для спутниковой связи и может использоваться в отдаленных районах с ограниченным доступом к наземным сетям.

Напомним

11 октября путин встретился с президентом Ирана в Ашхабаде, заявив об "очень близких" позициях по международным событиям. Иран выразил надежду на стратегическое партнерство с рф, несмотря на обвинения в поставках оружия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
izrailИзраиль
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
  •  86497 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  119467 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  132469 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  153934 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  157128 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  142583 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  132106 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115424 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108491 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107727 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений