путін зустрівся із президентом Ірану: заявив про "дуже близькі" погляди на події у світі
Київ • УНН
путін зустрівся з президентом Ірану в Ашгабаті, заявивши про "дуже близькі" позиції щодо міжнародних подій. Іран висловив надію на стратегічне партнерство з рф, попри звинувачення у постачанні зброї.
російський диктатор володимир путін під час зустрічі із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном в столиці Туркменистану, Ашгабаті, заявив, що позиції рф та Ірану щодо оцінки подій на міжнародній арені є "дуже близькими". Про це пишуть прокремлівські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
"Ми активно працюємо разом на міжнародній арені і наші оцінки подій, що відбуваються у світі, часто дуже близькі", - зазначив путін.
Президент Ірану на зустрічі з путіним висловив надію на укладення договору про стратегічне партнерство з рф на саміті БРІКС у Казані.
Пезешкіан також зазначив, що співпраця Ірану і рф у культурній та економічній сферах зміцнюється день у день.
Нагадаємо
За оцінками США і Європи, минулого місяця Іран поставив росії балістичні ракети. Це викликало санкції з боку США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Іран також надав москві сотні ударних безпілотників та іншу зброю. Тегеран заперечує відправку ракет до росії.