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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9000 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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путін зустрівся із президентом Ірану: заявив про "дуже близькі" погляди на події у світі

Київ • УНН

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путін зустрівся з президентом Ірану в Ашгабаті, заявивши про "дуже близькі" позиції щодо міжнародних подій. Іран висловив надію на стратегічне партнерство з рф, попри звинувачення у постачанні зброї.

путін зустрівся із президентом Ірану: заявив про "дуже близькі" погляди на події у світі

російський диктатор володимир путін під час зустрічі із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном в столиці Туркменистану, Ашгабаті, заявив, що позиції рф та Ірану щодо оцінки подій на міжнародній арені є "дуже близькими". Про це пишуть прокремлівські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

"Ми активно працюємо разом на міжнародній арені і наші оцінки подій, що відбуваються у світі, часто дуже близькі", - зазначив путін.

Президент Ірану на зустрічі з путіним висловив надію на укладення договору про стратегічне партнерство з рф на саміті БРІКС у Казані.

Пезешкіан також зазначив, що співпраця Ірану і рф у культурній та економічній сферах зміцнюється день у день.

Нагадаємо 

За оцінками США і Європи, минулого місяця Іран поставив росії балістичні ракети. Це викликало санкції з боку США, Німеччини, Франції та Великої Британії.  Іран також надав москві сотні ударних безпілотників та іншу зброю. Тегеран заперечує відправку ракет до росії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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