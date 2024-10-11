путин встретился с президентом Ирана: заявил об «очень близких» взглядах на события в мире
Киев • УНН
путин встретился с президентом Ирана в Ашхабаде, заявив об «очень близких» позициях по международным событиям. Иран выразил надежду на стратегическое партнерство с рф, несмотря на обвинения в поставках оружия.
российский диктатор владимир путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в столице Туркменистана, Ашхабаде, заявил, что позиции рф и Ирана по оценке событий на международной арене являются "очень близкими". Об этом пишут прокремлевские СМИ, передает УНН.
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"Мы активно работаем вместе на международной арене и наши оценки событий, происходящих в мире, часто очень близки", - отметил путин.
Президент Ирана на встрече с путиным выразил надежду на заключение договора о стратегическом партнерстве с рф на саммите БРИКС в Казани.
Пезешкиан также отметил, что сотрудничество Ирана и рф в культурной и экономической сферах укрепляется изо дня в день.
Напомним
По оценкам США и Европы, в прошлом месяце Иран поставил России баллистические ракеты. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании. Иран также предоставил москве сотни ударных беспилотников и другое оружие. Тегеран отрицает отправку ракет в Россию.