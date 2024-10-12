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MIM-104 Patriot

Іран передав росії два "приватних" супутники для запуску на орбіту

Київ • УНН

 • 26352 перегляди

Іран відправив до росії два приватні супутники для виведення на орбіту. Kowsar призначений для отримання зображень високої роздільної здатності, а Hodhod - для супутникового зв'язку у віддалених районах.

Іран передав росії два "приватних" супутники для запуску на орбіту

Іран відправив до росії свої два супутники для виведення на орбіту за допомогою російського космічного корабля. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Tasnim, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, це стало останнім прикладом співпраці у космічній сфері між двома державами, які перебувають під санкціями США.

Розробка супутника для отримання зображень високої роздільної здатності Kowsar та малого супутника зв'язку Hodhod є першим суттєвим починанням приватного космічного сектора Ірану.

росія відправила іранські супутники на орбіту в лютому 2024 року, а також ще у 2022-му році. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість з приводу співпраці росії та Ірану в космічній сфері, побоюючись, що супутник не лише допоможе рф в Україні, а й дасть можливість Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.

Довідково

Дані Kowsar можуть використовувати у сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та управлінні стихійними лихами. Hodhod призначений для супутникового зв'язку й може використовуватись у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.

Нагадаємо

11 жовтня путін зустрівся з президентом Ірану в Ашгабаті, заявивши про "дуже близькі" позиції щодо міжнародних подій. Іран висловив надію на стратегічне партнерство з рф, попри звинувачення у постачанні зброї.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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